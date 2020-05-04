إزالة الكتل الكونكريتية من محيط سوق الـ4000 شرقي بغداد

2020/05/04 | 10:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادشرعت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، بإزالة الكتل الكونكريتية من محيط سوق الـ4000 شرقي العاصمة بغداد، والذي حوّط بالكونكريت عام 2005.وقالت أمانة بغداد في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “الجهد الآلي والهندسي الخاص بامانة بغداد المتضمن دوائر (الوحدات الانتاجية والحراسات والامن وبلدية الشعب) وبمتابعة مكتب امين بغداد باشر ليلاً برفع الكتل الكونكريتية […]

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