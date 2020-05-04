فلاحون يطالبون عبر “العهد نيوز” بتعويضهم بعد مرور عام على حرق اراضيهم الزراعية

2020/05/04 | 10:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد حرق مئات الدونمات الزراعية من الحنطة والشعير في صلاح الدين العام الماضي بفعل داعش الارهابي تارة وتارة اخرى بفعل القوات الامريكية ادى الى خسائر مادية للفلاحين تقدر ب5 ملايين للدونم الواحد وحتى الان لم يتم تعويضهم من قبل وزارة الزراعة او الجهات الحكومية محسن المسعودي احد المزراعين الذين فقدو اراضيهم بعد حرقها شمال الضلوعية […]

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