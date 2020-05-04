خلية الازمة النيابية لـ”العهد نيوز”: المالية تقف حجر عثرة امام بعض المحافظات بعدم ارسال التخصيصات المالية لمواجهة كورونا

2020/05/04 | 10:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأكد المتحدث باسم خلية الازمة النيابية فالح الزيادي، أن وزارة المالية تقف حجر عثرة امام بعض المحافظات بعدم ارسال التخصيصات المالية اللازمة لمواجهة تحديات فيروس كورونا”.وقال الزيادي في تصريح خص به “العهد نيوز”، اليوم الاثنين، أن “في بعض المحافظات هناك تعثر وضعف واضح من قبل وزارة المالية تجاه إطلاق التخصيصات المالية للمحافظات التي […]

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