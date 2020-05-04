خبير سوري: عمليات داعش في العراق رسالة أميركية .. هذه مضامينها

2020/05/04 | 10:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى الخبير السوري في شؤون التنظيمات المسلحة حسام شعيب، أن رسالة أميركية تقف وراء العمليات الأخيرة لتنظيم “ داعش” الإجرامي في العراق، لافتا إلى أن واشنطن تريد الإبقاء على التنظيم لقطع الطريق على التجارة بين إيران وسوريا والعراق.وقال شعيب في تصريح أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “ داعش يتجه باتجاه […]

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