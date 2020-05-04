صحيفة تكشف عن فضيحة فساد “عراقية- لبنانية” كبرى.. الحلبوسي احد ابطالها!

2020/05/04 | 10:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف صحيفة “الأخبار” اللبنانية، الاثنين، عن فضيحة فساد ثقيلة عراقية – لبنانية بقيمة 34 مليون دولار، مبينة أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أحد ابطالها.وقالت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، إن “فضيحة فسادٍ من العيار الثقيل فُجّرت في بغداد، أمس، أبطالها عراقيّون ولبنانيّون”، مبينة أن “صفقةً بقيمة 34 مليون دولارٍ، أبرمتها […]

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