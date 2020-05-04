2020/05/04 | 10:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، عن بعض التغييرات باسماء الكابينة الوزارية للمكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي.وقال المصدر، في حديث لـ"كلكامش برس"، إن "الكاظمي اجرى تغييرات باسماء الكابينة الوزارية"، مبينا ان "وزارة الخارجية ستكون لنزار الخيرالله، وللدفاع جمعة عناد، وللداخلية عثمان الغانمي، وللرياضة شرار حيدر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف عن اسماء جديدة بكابينة الكاظمي.. بينهم الغانمي وشرار حيدر) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف عن اسماء جديدة بكابينة الكاظمي.. بينهم الغانمي وشرار حيدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).