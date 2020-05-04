الشيخ شعلان الكريم يرفع صوته ضد عمليات سامراء بحضور الآلاف.. هزة في صلاح الدين و المحافظ مذهول

2020/05/04 | 11:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حمّل النائب السابق عن محافظة صلاح الدين، شعلان الكريم، القيادات العسكرية في عمليات صلاح الدين وسامراء، مسؤولية الهجوم الإرهابي قبل يومين على القوات الأمنية والحشد الشعبي في مناطق متفرقة من صلاح الدين.وقال أحد القيادات الأمنية في مجلس العزاء، إن فوج 35 حشد شعبي، الذي تعرض للهجوم وسقط 9 قتلى من مقاتليه، […]

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