انتر ميلان يعلن برنامج التدريبات بعد التوقف

2020/05/04 | 11:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن نادي إنتر الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد، أن لاعبيه بإمكانهم استئناف التدريب خلال الأيام القليلة المقبلة.وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، “يعلن نادي إنتر أنه سيتمكن لاعبو الفريق الأول بالنادي، على أساس طوعي، من الاستفادة من الملاعب في مركز (سونينج) التدريبي الواقع في منطقة أبيانو جنتيلي، خلال الأيام المقبلة للتدريب بشكل […]

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