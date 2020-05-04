القانونية النيابية: بغداد منحت 23% من رواتب الموظفين لكردستان

2020/05/04 | 11:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الاثنين، عن تسديد حكومة بغداد نحو 23 % من موازنة العراق الاتحادية والمخصصة للرواتب الى اربيل رغم حصتها المثبته 12%، داعيا الحكومة المقبلة لمنع بيع 780 الف برميل يوميا دون اي سند قانوني.وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “بغداد تمتلك وثائق رسمية ومحاضر بشأن تصدير الاقليم […]

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