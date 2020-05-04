2020/05/04 | 11:06 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الاثنين، عن تسديد حكومة بغداد نحو 23 % من موازنة العراق الاتحادية والمخصصة للرواتب الى اربيل رغم حصتها المثبته 12%، داعيا الحكومة المقبلة لمنع بيع 780 الف برميل يوميا دون اي سند قانوني.
وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “بغداد تمتلك وثائق رسمية ومحاضر بشأن تصدير الاقليم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: بغداد منحت 23% من رواتب الموظفين لكردستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الاثنين، عن تسديد حكومة بغداد نحو 23 % من موازنة العراق الاتحادية والمخصصة للرواتب الى اربيل رغم حصتها المثبته 12%، داعيا الحكومة المقبلة لمنع بيع 780 الف برميل يوميا دون اي سند قانوني.
وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “بغداد تمتلك وثائق رسمية ومحاضر بشأن تصدير الاقليم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: بغداد منحت 23% من رواتب الموظفين لكردستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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