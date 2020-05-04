جامعة ديالى تعلن اطلاق اول تطبيق الكتروني لمواجهة فايروس كورونا

2020/05/04 | 11:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالىاطلقت جامعة ديالى، اليوم الاثنين، اول تطبيق الالكتروني لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.وقال مدير اعلام جامعة ديالى علي العلكاوي، ان “كلية التربية الاساسية بجامعة ديالى اطلقت( تطبيق) خدمة المراسلة الفورية، للرسائل والفيديو والملفات التي تسهم في التواصل مع الطلبة على موقع الكلية”.واضاف العلكاوي، ان “التطبيق يهدف الى مساعدة الطلبة والمراجعين في الاستفسار والاجابة عن […]

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