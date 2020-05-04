وزير المالية الأردني يتوقع انكماش الاقتصاد 3.4 بالمئة بسبب كورونا

2020/05/04 | 11:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، إنه من المتوقع انكماش اقتصاد المملكة الذي يعاني من ضغوط مالية بنحو 3.4 بالمئة في العام الجاري نتيجة تأثير فيروس كورونا المستجد.وأضاف الوزير في تصريحات على التلفزيون الرسمي، أمس الاحد أن تأثير الضربة الاقتصادية القوية التي عصفت بالاقتصاد المحلي عميق، مشيرا إلى أنها ستستمر.وأكد العسعس أن الإيرادات المحلية انخفضت […]

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