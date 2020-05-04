القضاء يوضح عقوبة من يهين مؤسسات الدولة وموظفيها

2020/05/04 | 11:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأوضح مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، عقوبة من يهين مؤسسات الدولة وموظفيها.وقال المشرف على المركز الإعلامي في المجلس القضاء القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان إن "المادة (226) من قانون العقوبات نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بحق كل من أهان إحدى مؤسسات الدولة".وأضاف: "كذلك نصت المادة (229) من القانون المذكور على عقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحق كل من أهان احد موظفي الدولة وبأي منصب أو عنوان وهذه الجرائم تعتبر من جرائم الحق العام".

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