نائب بالحكمة: بعض القوى التي دعمت الكاظمي ستعمل على تأجيج الشارع

2020/05/04 | 11:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقع النائب عن تيار الحكمة النيابية ستار الجابري، الاثنين ، عودة الاحتجاجات الشعبية وبقوة في بعض المناطق، مشيرا إلى أن بعض القوى السياسية التي دعمت رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ستعمل على تأجيج الشارع.وقال الجابري في تصريح لـ/المعلومة/، “بعض القوى السياسية التي ساهمت بدعم تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ستكون جزءا […]

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