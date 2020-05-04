الدستور العراقي حمّال أوجه متعددة ويجب تغييره - فلاح أمين الرهيمي

2020/05/04 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الدستور يعتبر خارطة ذات نصوص واضحة وصريحة غير قابلة للتأويل والإبهام في التفسير لأنه هو الصورة الذي يرسم جميع القوانين العامة والشاملة في العلاقات في الحقوق والواجبات بين مؤسسات ومكونات الدولة ومنتسبيها وبين الدولة والشعب وبين أفراد الشعب وبين الشعب والدولة وبين مكونات الشعب وكتله وأجندته المختلفة بين الدولة وبين الإقليم والدولة بصراحة ووضوح.



إن الدستور العراقي ولد مشوهاً لأنه شيد وأنجز حسب ال ......





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