اسياسيل تجدد رخصتها لـ20  عاما

2020/05/04 | 11:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

كشفت شركة اوريدو للاتصالات القطرية، عن تجديد رخصة شركة اسيا سيل التابعة لها، في العراق 20 عاما.





وقالت الشركة في التقرير الربع سنوي، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "في عام 2019 تقدمت احدى الشركات التابعة للمجموعة اسيا سيل بطلب لتجديد رخصة الهاتف المحمول لمدة 5 سنوات إضافية، والتي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الاتصالات والاعلام في عام 2020".





وأضافت "أدى ذلك إلى زيادة العمر الإنتاجي للترخيص من 15 سنة إلى 20 سنة ولم يتم رسملة أي تكلفة إضافية حيث ان الهيئة لم تقدم المبلغ الفعلي الذي سيتم النظر فيه الارباع السنوية التالية".





وأشارت إلى أن في بداية العام قامت اسياسيل بتغيير عملتها الوظيفية من الدولار إلى الدينار العراقي.





وأكدت أن إيرادات اسياسيل خلال الربع الأول، بلغت 1.07 مليار ريال قطري "293.9 مليون دولار".





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