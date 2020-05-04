العثور على عدد من الصواريخ الموجهة لاستهداف حي سكني جنوب تكريت

2020/05/04 | 11:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد عثرت قوة من الحشد الشعبي، الاثنين، على عدد من الصواريخ الموجهة لاستهداف حي سكني في قاطع الصينية جنوب تكريت.وذكر بيان للحشد الشعبي ” ان قوة من اللواء 35 تحركت باتجاه إحدى المناطق في قاطع عمليات الصينية جنوب تكريت بناء على معلومات استخبارية، وعثرت على عدد من الصواريخ الموجهة لاستهداف أحد الأحياء […]

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