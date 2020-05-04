المنافذ تضبط تلاعب بوصف بضاعة سبب هدراً بالمال العام في طريبيل

2020/05/04 | 11:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، ضبط تلاعب بوصف بضاعة سبب هدراً بالمال العام في طريبيل.وقالت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “مفارز الهيئة تمكنت من ضبط عجلة محملة بعلب بلاستيكية فارغة مع الأغطية بوزن (2طن) تم إنجاز معاملتها الجمركية خلافٱ للضوابط والتعليمات النافذة في منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار”.واضافت، ان “عملية […]

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