تربية النجف: 355 متقاعدا استلموا مكافأة نهاية الخدمة خلال فترة حظر التجوال

2020/05/04 | 11:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/النجف الاشرف..أعلنت مديرية التربية في النجف الاشرف، الاثنين، أن 355 متقاعدا من كوادرها استلموا مكافأة نهاية الخدمة خلال فترة حظر التجوال الوقائي.وقال مدير اعلام المديرية وسام الرازقي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “تم تخصيص مليار و600 مليون لمتقاعدي مديرية التربية لتسليمها كمكافأة نهاية خدمة لمن احيل للتقاعد حيث استلم المكافأة 355 متقاعدا خلال فترة […]

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