2020/05/04 | 11:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أوردت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الاثنين أن البرلمان الإيراني وافق على مشروع قانون يسمح للحكومة بحذف أربعة أصفار من الريال، وذلك عقب تراجع حاد في قيمة العملة بسبب العقوبات الأمريكية.وبموجب المشروع، ستتغير عملة إيران الوطنية من الريال إلى التومان، والذي يساوي عشرة آلاف ريال.وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء “قانون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعالج هبوط عملتها الحاد بحذف 4 أصفار منها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعالج هبوط عملتها الحاد بحذف 4 أصفار منها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).