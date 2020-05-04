علاء مهاوي: اللعب في الاهلي المصري شرف كبير

2020/05/04 | 11:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشرطة بكرة القدم علاء مهاوي، انه يفكر بشكل جدي بالعرض المقدم من جانب نادي الأهلي المصري لضمه في فترة الانتقالات المقبلة.

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