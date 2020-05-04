النفط تجهز مستشفى في البصرة بجهاز مفراس بمواصفات عالمية

2020/05/04 | 11:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الاثنين، عن تجهيز مركز الإشعاع في مستشفى الصدر التعليمي في البصرة بجهاز مفراس تطابقي (CT Simulater) بمواصفات عالمية.

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