مسؤول ايراني: إعادة فتح معبرين حدوديين مع العراق

2020/05/04 | 11:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن المدير العام لتنسيق الشؤون الاقتصادية بمحافظة كرمانشاه غرب ايران، الاثنين، عن اعادة فتح معبرين حدوديين مع العراق بعد اغلاقهما لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.واوضح المدير العام لتنسيق الشؤون الاقتصادية بمحافظة كرمانشاه، بهزاد باباخاني في تصريح أوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، ان “المحافظة لديها حدود مشتركة مع العراق بطول 371 كيلومترا، توجد […]

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