ضبط تلاعب سبب هدراً بالمال العام في منفذ طريبيل

2020/05/04 | 11:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط تلاعب في وصف بضاعة سبب هدراً بالمال العام في منفذ طريبيل الحدودي.وقال بيان للهيئة ” ان ملاكات الهيئة ضبطت عجلة محملة بعلب بلاستيكية فارغة مع الأغطية بوزن (2طن) تم إنجاز معاملتها الكمركية خلافٱ للضوابط والتعليمات النافذة في منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار “.واشار […]

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