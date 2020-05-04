اليابان بصدد تمديد حالة الطوارئ بسبب كورونا حتى نهاية الشهر الجاري

2020/05/04 | 11:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، أن حكومة البلاد تعتزم تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا، حتى 31 الشهر الجاري.وأضاف الوزير في تصريحات صحفية بعد انتهاء جلسة للجنة الخبراء بشأن تفشي الفيروس، أن قرار التمديد سيشمل كافة مقاطعات البلاد، وأن المركز الحكومي لمكافحة فيروس كورونا سيتخذه رسميا في وقت […]

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