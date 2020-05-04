2020/05/04 | 11:24 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

شهدت محافظة واسط، امس، تظاهرة حاشدة احتجاجا على تسويف مطلب إجراء انتخابات مبكرة، مهـددين باستئناف التظاهرات واقتحام المنطقة الخضراء.

وأظهرت مقاطع مصورة وصور، حشودا من المتظاهرين وهم يحملون الدروع ويرددون هتافات تندد بالقوى السياسية الحاكمة

وتوعد المتظاهرون، بجولة جديدة من الاحتج...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بروفة لــ "اقتحام الخضراء" .. بعد تسويف مطالبهم !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بروفة لــ "اقتحام الخضراء" .. بعد تسويف مطالبهم !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).