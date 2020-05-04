هجمات جديدة توقف خطا ناقلا للكهرباء من ايران الى العراق

2020/05/04 | 11:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى بخروج خط ديالى- ميرساد الناقل للكهرباء من ايران عن الخدمة بسبب تفجير عدة ابراج شمالي ديالى.

وقال المصدر لشفق نيوز ان خط ديالى - ميرساد القادم من ايران توقف عن الخدمة بعد تفجير 3 ابراج ناقلة بين حدود ديالى وكركوك.

واضاف ان الابراج تعرضت لاطلاق نار وعبوات ناسفة من قبل مجهولين دون ان يتهم تنظيم داعش بالوقوف وراء الحادث.

وتتعرض ابراج نقل الطاقة الممتدة من ايران الى ديالى وصولا الى بغداد الى هجمات بالعبوات الناسفة وسط مطالبات شعبية ورسمية بتشكيل قوات لحماية ابراج الطاقة.

وتستورد ديالى الكهرباء عبر خط (كرمنشاه – ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميكاواط اضافة الى خط سربيل زهاب- خانقين الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 132 ميكاواط فيما تقدر حاجة المحافظة الى اكثر من 550 ميكاواط من التيارالكهربائي.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ العام 1990 عقب فرض الأمم المتحدة حصاراً على العراق، وتفاقمت المشكلة بعد العام 2003، وازدادت ساعات انقطاع الكهرباء الى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، مما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية.

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