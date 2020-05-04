العثور على صواريخ موجهة لاستهداف حي سكني جنوب تكريت

2020/05/04 | 11:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عثرت قوة من اللواء 35 بالحشد الشعبي، الاثنين، على عدد من الصواريخ الموجهة لاستهداف حي سكني في قاطع الصينية جنوب تكريت.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 35 تحركت باتجاه إحدى المناطق في قاطع عمليات الصينية جنوب تكريت بناء على معلومات استخباراتية، وعثرت على عدد من الصواريخ الموجهة […]

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