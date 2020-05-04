حصيلة ’’الليلة الساخنة’’ في ديالى تنتهي عند 10 قتلى وجرحى

2020/05/04 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني من ديالى، الاثنين (4 أيار 2020)، عن حصيلة الليلة الساخنة في المحافظة.

وقال ...





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