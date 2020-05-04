القبض على 9 عناصر من داعش في كركوك

2020/05/04 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، إلقاء القبض على 9 عناصر من تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان، أن "قوة مشتركة ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، وتمكنت من القاء القبض على 9 مطلوبين وفق احكام المادة 4 إرهاب".

وأضافت: "كما عثرت على 7 بنادق و4 مسدسات وآخر محور، خلال واجب في منطقة 1 حزيران".

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني من ديالى، الاثنين (4 أيار 2020)، عن حصيلة الليلة الساخنة في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن" الحصيلة النهائية لانفجار عبوة ناسفة على دورية للحشد العشائري مدعومة بالمتطوعين من اهالي

بغداد اليوم – متابعة

ذكرت وكالة "أسوشييتدبرس"، الاثنين (04 ايار 2020)، أن تنظيم داعش تحول إلى وضع الجهوم بعد استغلاله انزلاق الحكومة العراقية في فوضى الاقتصاد وكورونا، تزامناً مع الهجمات التي يشنها التنظيم في عدد من المحافظات.

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بغداد اليوم-الانبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، مقتل 3 قياديين بتنظيم داعش ضمن عمليات ’’أسود الصحراء’’، التي انطلقت صباح اليوم، في محافظة الانبار.

وذكرت الخلية، في بيان، انه "ضمن عملية اسود الصحراء الت

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