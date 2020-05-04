وفاة طبيب عراقي في بريطانيا بكورونا بعد دفاعه ضد الفيروس

2020/05/04 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

توفي طبيب عراقي يقيم في المملكة المتحدة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، يوم أمس الاحد.

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