كورونا لن يوقف عجلة العولمة لكنه سيغير وجهها إلى الأبد.. هاميش ماكراي

2020/05/04 | 11:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: هاميش ماكراي تنطلقُ مصانع السيارات في ألمانيا من جديد، وتعيد شركات بناء المساكن في بريطانيا فتح مواقعها، وتكتشف مصارف نيويورك كيف توازن بين الفرق العاملة من المنازل وتلك العاملة في المكاتب حتى يعود القطاع المالي إلى العمل.لكن إذا بدأت أميركا وأوروبا في العودة تدريجياً إلى العمل، فستكون البيئة الدولية مختلفة تمام الاختلاف عن […]

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