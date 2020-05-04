تأكيدات حول إمكانية تصدير عقار رمديسيفير خارج الولايات المتحدة

2020/05/04 | 11:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير مختبر جلعاد الأمريكي الأحد أن واشنطن لن تعوق تصدير عقار رمديسيفير الذي سرّع شفاء مصابين بكوفيد-19 في وضع حرج خلال تجربة سريرية واسعة.وقال دانيال أوداي “أننا في تناغم مع الحكومة الأمريكية لخدمة المرضى هنا في الولايات المتحدة” وكذلك المرضى “في الدول الأخرى حول العالم”.وفي إجابته حول سؤال بشأن إمكانية تصديره، أجاب […]

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