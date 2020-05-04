“الرعب” يسيطر على رابطة البريميرليج

2020/05/04 | 11:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف لاعب مانشستر يونايتد السابق، جاري نيفيل، أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والأندية يشعرون بـ«الرعب» من دعم استئناف الموسم علناً إذ لا يريدون تحمل المسؤولية لو توفي أحد الأشخاص بسبب فيروس كورونا.وكتب نيفيل في حسابه في تويتر، ان “رابطة الدوري تواجه كابوسا تواصل الحديث عن أولوية الصحة لكن بعد ذلك تقول […]

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