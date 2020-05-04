السلطات الصحية الروسية: تسجيل نحو 11 ألف إصابة بـ”كورونا” خلال 24 ساعة

2020/05/04 | 11:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين عن تسجيل 10581 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لترتفع بذلك الحصيلة إلى 145268 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1356 بزيادة 76 خلال يوم.وتعكس هذه الأرقام بقاء معدل الإصابات اليومية على نفس المستوى تقريبا، مع ارتفاع الوفيات مقارنة مع يوم أمس الأحد، عندما تم تسجيل 10633 إصابة و58 […]

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