وزير الدفاع البريطاني يكشف عن تجربة إصابته بـ”كورونا”

2020/05/04 | 11:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إصابته بفيروس كورونا بـ”تجربة مروعة” مضيفا أن الفيروس أنهك طاقته وثبط عزيمته وأفقده مؤقتا حاستي التذوق والشم لأيام.وقال الوزير والاس في مقابلة تلفزيونية: “كان الأمر مروعا للغاية إذا أردت الحقيقة”.وأضاف والاس الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد في نهاية مارس: “لم تكن الإصابة شديدة لكنها تثبط عزيمتك لأنها..تشتد […]

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