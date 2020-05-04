خلال شهرين.. الإمارات تحقق 284 مليون دولار فائضاً تجارياً مع السعودية

2020/05/04 | 11:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حققت دولة الإمارات فائضاً تجارياً دون النفط مع المملكة العربية السعودية بقيمة 1.06 مليار ريال (284 مليون دولار) خلال شهرَي يناير وفبراير 2020، مقابل فائض بقيمة 1.82 مليار ريال (489 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2019، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.وبلغت قيمة الصادرات الإماراتية للسعودية 5.55 مليار ريال […]

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