اقتحامات واعتقالات للاحتلال في الضفة والقدس

2020/05/04 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أنحاء متفرقة من القدس والضفة الغربية المحتلتين، صاحبها اعتقال عدد من الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون.من جانبها، ذكرت المقدسية هنادي الحلواني عبر صفحتها بـ”فيسبوك”، أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير نهاد بدر زغير، عقب لحظات من الإفراج عنه من أمام بوابة سجن جلبوع في منطقة بيسان شمال فلسطين المحتلة.[…]

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