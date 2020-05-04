نائبة تتهم شركة إماراتية بممارسة عمليات نصب واحتيال في العراق

2020/05/04 | 12:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اتهمت النائب عالية نصيف ، الاثنين، شركة داماك الإماراتية العقارية التي يديرها المدعو حسين سجواني المرفوعة ضده ٥٣ دعوى قضائية في الإمارات والأردن بعمليات نصب واحتيال مارستها في العراق تلك الشركة، مبينة أن مسؤولاً سابقاً مهماً جداً أعطى لداماك رخصة استثمار أربعة آلاف دونم قرب مطار بغداد مقابل دعم حملته الانتخابية .

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