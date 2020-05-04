مجلس القضاء : اهانة مؤسسات الدولة او احد موظفيها تعتبر من جرائم الحق العام

2020/05/04 | 12:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أكد مجلس القضاء الاعلى، ان اهانة مؤسسات الدولة او احد موظفيها تعتبر من جرائم الحق العام التي يعاقب عليها القانون الجنائي العراقي .وقال المتحدث بأسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، أن “المادة (226) من قانون العقوبات نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات […]

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