الحشد الشعبي ينشى قوة” احتياطية” لمواجهة خلايا “داعش” في ديالى

2020/05/04 | 12:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني،الاثنين، عن انشاء قوة احتياطية لمواجهة خلايا داعش في محافظة ديالى.وقال الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي ينتشر في مناطق واسعة ومترامية في ديالى اغلبها ذات تضاريس معقدة جدا كان بعضها الى وقت قريب مناطق ساخنة جدا بسبب نشاط خلايا داعش الارهابي لكن الوضع تغير […]

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