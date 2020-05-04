نائب يطالب بتقليص عدد جلسات البرلمان بسبب “كورونا”

2020/05/04 | 12:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم النائب سعران الاعاجيبي في مجلس النواب، الاثنين، مقترحا بشأن العودة إلى عقد جلسات المجلس.وقال النائب الاعاجيبي، في بيان مقتضب تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “مجلس النواب ملتزم بتعليمات خلية الازمة بمنع التجمعات خاصة مع تزايد الاصابات في الفترة الاخيرة”.واضاف الاعاجيبي، أن “استمرار الوضع على ماهو عليه ايضا غير صحيح ويجب ان […]

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