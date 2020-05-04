مقترحات حكومية لاستقطاع نسبة من مخصصات الموظفين والدرجات الخاصة وتخفيض الرواتب العليا

2020/05/04 | 12:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت وكالة الانباء العراقية الرسمية، اليوم الاثنين، عن إعداد فريق إعداد الموازنة عدداً من المقترحات لرفعها إلى مجلس الوزراء.ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر لم تسمه، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عقد اجتماعاً مع لجنة إعداد الموازنة العامة للعام الجاري”.وأضاف المصدر أن فريق الموازنة أعدّ مقترحات لرفعها إلى مجلس الوزراء […]

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