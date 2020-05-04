الكاظمي يتفق مع الكتل على عقد جلسة التصويت الخميس المقبل

2020/05/04 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت, الخميس, أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سيطلب عقد جلسة للتصويت الخميس المقبل, مشيرة الى ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اتفق على ذلك مع معظم القوى السياسية.وقالت جودت في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اتفاقا جرى بين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مع معظم […]

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