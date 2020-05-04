النزاهة تصدر أمـر استقــدام بحق مـديـر عام في وزارة الصناعة

2020/05/04 | 12:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدام بحق مديرعام في وزارة الصناعة والمعادن، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

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