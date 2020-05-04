صدور أمـر استقــدام بحق مـديـر عام في وزارة الصناعة

2020/05/04 | 12:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدام بحق مديرعام في وزارة الصناعة والمعادن، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى إصدار محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحق مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن، على خلفية قيامه بالصرف خلافاً للتعليمات والضوابط الخاصة بعقود […]

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