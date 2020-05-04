2020/05/04 | 12:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار..كشف مصدر مطلع بشركة نفط ذي قار، الاثنين، عن تخفيض الإنتاج بحقول نفط المحافظة بنسبة 10 الاف برميل يوميا.وقال المصدر لـ/المعلومة/، أن ” ذي قار باشرت بتخفيض انتاجها النفطي في حقل الناصرية (الگطيعة) بمقدار 10 الاف برميل يوميا وفقا لاوبك وتعليمات وزارة النفط”.وبين المصدر، أن “المحافظة بات انتاجها اليومي يبلغ 70 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تخفض انتاجها النفطي 10 الاف برميل تنفيذا لاتفاق أوبك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تخفض انتاجها النفطي 10 الاف برميل تنفيذا لاتفاق أوبك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).