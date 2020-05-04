ائتلاف دولة القانون ينفي رفض التصويت على حكومة الكاظمي

2020/05/04 | 12:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، نفيا قاطعا رفضه التصويت على كابينة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال السنيد في تصريح، إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بأن ائتلاف دولة القانون لن يصوت على كابينة الكاظمي الوزارية يعود لعدم حصوله على حقيبة الداخلية، أنباء لا صحة لها، مشيرا الى أن الاعتراض كان على آلية التشكيل وما أفرزته من ترشيحات، مؤكدا أنه لم يقدم اثناء المفاوضات اي مرشح لأية حقيبة وزارية.

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