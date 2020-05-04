الأمن النيابية تطرح 8 نقاط لتعزيز الأمن في محافظة صلاح الدين

2020/05/04 | 12:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طرح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية جاسم الجبارة، ثماني نقاط لتعزيز الامن في محافظة صلاح الدين.

وقال الجبارة في تصريح، إن الهجمات الإرهابية الأخيرة تصعيد خطير يجب مواجهته بأمور عدة، أولها تعزيز القيادات الأمنية في صلاح الدين بطائرات سمتية صائد الليل، وطيران استطلاع مسلح بشكل يومي، وتعزيز قدرات الحشد ضمن المحافظة لسد النقص من تسليح وأعداد وآليات وامكانيات فنية، إضافة الى نصب كاميرات حرارية اضافية في القواطع، وشن عمليات تعرضية مشتركة في جميع القواطع، ومنها جبال حمرين وغرب صلاح الدين، وتجهيز قيادة الشرطة بآليات مدرعة، وتجهيز الشرطة بأسلحة قناصة تحمل نواظير حرارية ليلية تستخدم للكمائن والاقتحامات لأوكار داعش، كون اغلب العمليات الامنية تشن في الليل وليس في وضح النهار.وأكد على ضرورة تفعيل عمليات الإنزال الجوي لملاحقة الاهداف المتحركة كما معمول به في عمليات الجزيرة والبادية.

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