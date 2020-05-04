الزاملي يحذر من عودة سيناريو سقوط الموصل بسبب عدم معالجة الأخطاء السابقة

2020/05/04 | 12:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، عن سبب عودة تنظيم داعش إلى بعض المحافظات العراقية بعد الهجمات الأخيرة التي شنها التنظيم الإرهابي في صلاح الدين وديالى.

وقال الزاملي في تصريح إن الاخطاء السابقة التي ادت إلى سقوط الموصل لم يتم معالجتها لغاية الان، ولم يتم الاستفادة منها، على الرغم من التقرير الذي اعدته لجنة الامن والدفاع النيابية في وقت سابق، مشيرا الى أن القوات الامنية لم يتم تعزيزها بالأسلحة الحديثة بعد انتصارها على داعش عام الفين وسبعة عشر.

وأضاف أن الجندي العراقي يقبع في نقاط أمنية بعيدة وواهنة ولا يمتلك أية وسائل متطورة لرصد العدو، على عكس عناصر داعش الذين يمتلكون اسلحة وسيارات متطورة، لافتا الى أن التنظيم أعاد ترتيب نفسه واوراقه بسبب التراخي الأمني الملحوظ خلال العامين الماضيين.

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