2020/05/04 | 12:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أصبح في حكم المؤكد أن معرض “إكسبو 2020 دبي” سيتأجل لمدة عام بعد أن قال المكتب الدولي للمعارض في بيان اليوم، إن قرار التأجيل حصل على موافقة أكثر من ثلثي أصوات الدول الأعضاء.وحصول القرار على ثلثي الأصوات هو النصاب القانوني المطلوب.وبذلك سيبدأ المعرض في أول أكتوبر 2021 ويستمر حتى 21 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب كورونا.. تأجيل معرض “إكسبو 2020 دبي” لمدة عام) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب كورونا.. تأجيل معرض “إكسبو 2020 دبي” لمدة عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).